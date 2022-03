Tenista de 97 anos está fechado em casa em Kharkiv: "Ouço mal, por isso continuo a dormir bem"

Ténis Ucraniano Leonid Stanislavskyi tem 97 anos, fabricou aviões soviéticos na guerra contra os nazis e quer viver até aos 100 anos e defrontar Federer

Leonid Stanislavskyi é ucraniano, tem 97 anos e está registado no Guiness Book como o jogador de ténis mais velho da história. Em outubro do ano passado cumpriu um dos seus sonhos, ao defrontar Rafael Nadal, e a invasão da Rússia está a ameaçar-lhe outros dois: viver até aos 100 e jogar com Roger Federer.

"Isto começou a 24 de fevereiro e desde esse dia praticamente não saí mais. Estou em casa. Tenho comida, o frigorífico está praticamente cheio, e fico sentado em casa", contou à Reuters, explicando que tem uma filha na Polónia, "a Tanya, que me quer levar para junto dela". "Mas decidi ficar aqui. Ouço mal, por isso continuo a dormir bem. Na última noite houve bombardeamentos, de manhã ainda estavam as sirenes a tocar", contou desde Kharkiv, uma das cidades mais atacadas pelos russos.

Engenheiro ucraniano nunca pensou viver uma segunda guerra e está fechado desde o dia 24, à espera que o conflito termine. Ainda quer jogar o mundial de veteranos, na Flórida, em maio.

Stanislavskyi já sobreviveu à II Guerra Mundial, durante a qual ajudou a fabricar aviões soviéticos para combater os nazis, o que o levou a formar-se como engenheiro. Começou a jogar ténis aos 32 anos e desde então treina três vezes por semana, sendo atualmente 57.º no ranking ITF para maiores de 90 anos. "Nunca pensei viver outra guerra, mais assustadora ainda, com mortes dos dois lados, mães a perderem os filhos. O que é isto? No século 21 não pode haver guerras. Putin, isto é um massacre, por favor pára a guerra", protestou, com uma certeza: "Sobrevivi à II Guerra Mundial e irei sobreviver a esta".

Completando 98 anos este mês, o ucraniano é muito popular nos circuitos de seniores, famoso por viajar sozinho, "sempre com o smartphone na mão, que usa para traduções, fotografias e redes sociais", conta Daniel Kopatsch, fotógrafo premiado por uma reportagem sobre o veterano. Stanislavskyi anseia pelo fim da guerra, até porque tem planos. "Não tenho medo, mas quero voltar a jogar ténis. E chegar aos 100 anos". O ucraniano, que não perdeu a esperança de defrontar Federer, conta ir ao mundial de veteranos, que será em Palm Beach, Flórida, de 7 a 14 maio.