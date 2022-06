Azar para Zverev: lesão num pé coloca Nadal na final de Roland Garros

Alemão estava a discutir ainda o segundo set, quando caiu e queixou-se de imensas dores no pé direito. Acabou por sair numa cadeira de rodas, antes de confirmar a desistência.

Golpe de teatro e momento triste na meia-final de Roland Garros entre Rafael Nadal e Alexander Zverev. Ainda antes do final do segundo set, o alemão apoiou mal o pé e saiu do court, aparentemente a contas com uma lesão grave.

Quando estávamos perto de um segundo tie break, numa pancada de direita, Zverev caiu e queixou-se de imensas dores na zona do tornozelo/pé direito. Um par de minutos depois, saiu do court aplaudido de pé e numa cadeira de rodas.

Entretanto, Alexander Zverev apareceu no court de muletas para se despedir do público e cumprimentar o árbitro e Rafael Nadal, que se apura para uma nova final de Roland Garros.