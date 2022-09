Federer reflete sobre a carreira: "Depois do meu 15.º torneio de Wimbledon..."

Declarações de Roger Federer, que anunciou recentemente a sua retirada do ténis, em conferência de imprensa.

Fim de carreira: "O meu joelho não estava a melhorar e tive de tomar a decisão de me retirar. Fiquei triste quando me caiu a ficha que acabou. Foi depois do torneio de Wimbledon que decidi, estava de férias. Claro que gostava de jogar para sempre, mas não pode ser."

Como acha que será recordado? "Pelo facto de ter sido tão consistente, quando era mais novo não o era. Estive no topo do ténis durante muitos anos e tive de lutar para conquistar tudo o que ganhei. Sempre olhei para a regularidade de [Michael] Schumacher ou [Tiger] Woods e estou feliz por ser comparado com eles."

O seu jogo de despedida será a fazer dupla com Rafael Nadal, na sexta-feira: "Claro que a forma mais bonita de me despedir seria jogar com Nadal, ele foi o meu grande rival."

Elogios de Alcaraz: "Tenho pena de nunca ter jogado contra ele. O que ele fez no US Open foi fantástico. Vai ser uma das estrelas do ténis, sempre o disse. Foi bonito escutar as palavras dele, jogámos uma vez em Wimbledon."

Considera-se o melhor tenista de sempre? "Tenho orgulho no que ganhei. Depois do meu 15º [torneio de] Wimbledon, o resto foi um bónus. Estou muito feliz por ter conseguido vencer 20 Grand Slams e mais de 100 títulos."

Planos para o futuro? "Quero ver alguns dos meus jogos e ler tudo o que escreveram sobre mim e que ainda não li. Também vou passar mais tempo com a família, depois disto vamos de férias. Não quero pensar agora sobre a relação que ainda posso ter com o ténis. Só quero que os adeptos saibam que vão continuar a ver-me."