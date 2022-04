Sanções à Jugoslávia têm paralelo com a Rússia: "Não é completamente distinto"

Especialista em História do Desporto Ricardo Serrado afirma que as sanções desportivas à Rússia, na sequência da investida militar em solo ucraniano, encontram paralelo nos anos 1990 na Jugoslávia.

As sanções desportivas à Rússia, na sequência da investida militar em solo ucraniano, encontram paralelo nos anos 1990 na Jugoslávia, disse à Lusa o especialista em História do Desporto Ricardo Serrado, mas o impacto dependerá do desfecho do conflito.

A Jugoslávia foi liderada entre 1953 e 1980 pelo marechal Tito, e a sua morte deu origem a uma série de revoltas, conflitos e movimentos pela independência dos vários Estados dentro daquele bloco, num conflito complexo que se estendeu até ao início do século XXI, e mesmo para lá, com a declaração de independência do Kosovo em 2008, envolvendo comunidades étnicas de sérvios, bósnios e croatas, entre outros, e seis nações entretanto separadas e independentes.

Agora, após a invasão russa, o êxodo de refugiados ucranianos é o maior da Europa desde a II Guerra Mundial, ultrapassando mesmo os causados por todas as guerras na ex-Jugoslávia durante os anos 90 (2,4 milhões, segundo estimativas das organizações humanitárias).

Para Ricardo Serrado, há aqui um paralelo em que "o contexto é muito semelhante, com um desmantelamento de um império, de uma antiga República Federal, com vários estados, etnias, culturas, algumas muito distintas entre si".

"Este não é um cenário completamente distinto do atual. [...] As sanções são relativamente semelhantes. A partir de 1991, o que vai acontecer é que alguns organismos internacionais, desportivos e não desportivos, vão fazer sanções à antiga Jugoslávia, que encetou um conflito bélico contra a Bósnia e a Croácia", nota.

Ao lado da NATO e da comunidade europeia, a UEFA sanciona a seleção jugoslava, que falha o Euro'92, no qual a substitui a Dinamarca, que caminha diretamente até ao título, e a FIFA afasta-a do apuramento para o Mundial'94.

"No que concerne às sanções desportivas, tiveram um efeito prático no que concerne à desmoralização que, de certa forma, acabou por acontecer num país que queria ver-se representado no contexto internacional e foi impedido de o fazer", refere.

Os atletas dessas seleções desportivas jugoslavas, de resto, acabaram "por ficar do lado das sanções", tendo em conta que tinham origens étnicas distintas, e este posicionamento "acabou por reforçar o poder e influência que criaram".

"Houve um impacto claro e, sobretudo, na população em geral", acrescenta.

A título de exemplo, em 2016 o antigo jogador Ljubinko Drulovic explicou ao Jornal I como, em 1992, saiu do RAD Belgrado e acabou no Gil Vicente, mesmo com uma proposta do Estrela Vermelha, campeão europeu em 1991, um caminho idêntico ao percorrido por outros atletas.

"Os problemas começaram a surgir na Jugoslávia e quis sair e começar do zero. Então surgiu a hipótese do Gil Vicente", contou, recordando uma história que depois viveu um "grande capítulo" no FC Porto (1994-2001) e também no Benfica, antes de regressar a Belgrado em 2003, muito depois da resolução do conflito.

O peso das sanções agora aplicadas à Rússia, mas também à Bielorrússia, pela guerra contra a Ucrânia - ficou arredada de praticamente todas as competições e perdeu a organização de grandes eventos desportivos -, "vai depender muito do desfecho que este conflito irá ter, e isso é imprevisível".

"Na Jugoslávia, teve efeito porque era um contexto que, embora complexo, teve uma intervenção da NATO, na altura, e da União Europeia. [...] Tendo em conta o poderio militar da NATO contra o jugoslavo, e um país completamente fragmentado, considero que teve um desfecho previsível. Contra uma Rússia altamente poderosa militarmente, em que se poderia adivinhar um género de III Guerra Mundial, o poder de intervenção é muito mais reduzido", analisa.

Sem Jugoslávia, "a ordem voltou rapidamente ao normal", com Croácia, Macedónia do Norte, Bósnia e Herzegovina como Estados soberanos, mas este é "um caso muito mais complexo e difícil de prever", também no desporto.

"Estas medidas servem sobretudo para desmoralizar o povo russo, as próprias instituições russas, em que se espera que as instituições desportivas, e não só, se virem contra o poder central e façam pressão para que as coisas possam ser alteradas. [...] Enquanto Putin estiver no poder [na Rússia], tenho muitas dúvidas que sejam retiradas a breve trecho", refere.

Para o historiador, quer a Rússia ganhe ou perca o conflito, o isolamento desportivo e não só do país manter-se-á pelo menos durante algum tempo, sobretudo tendo em conta sanções europeias "extremamente enérgicas e determinadas".

Mesmo num cenário, diz, em que "o que a Rússia está a fazer é inqualificável e profundamente ilegítimo", Ricardo Serrado alerta para uma perceção diferente que o povo russo possa ter, enquanto perspetiva histórica e cultural, da visão ocidental, considerando que fazia falta "outra sensibilidade e conhecimento" da cultura e do modelo societal russo para a resolução do conflito como um todo.

"Aquilo que a Rússia está a fazer, se fosse, eventualmente, outro país, provavelmente não seria tão visado. Também sabemos que o Mundial do Catar de 2022 tem outros interesses, foi organizado também por outra direção que não esta, da FIFA", lembra.