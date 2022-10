Faleceu Dália Cunha, pioneira da ginástica olímpica portuguesa

Redação com Lusa

Dália Cunha, uma das primeiras ginastas olímpicas por Portugal, que competiu nas edições de 1952 e 1960, morreu esta quarta-feira aos 93 anos, anunciou o Comité Olímpico de Portugal.

Em Helsínquia'1952, foi uma das três pioneiras lusas na modalidade, juntamente com a sua irmã, Natália Cunha, e com Laura Amorim - então, a ginástica artística era chamada de ginástica aplicada.

Na Finlândia, foi 109.ª do concurso individual, posição que repetiu volvidos oito anos, em Roma'1960.

Desportista eclética, destacou-se em várias outras modalidades, tendo sido campeã de Portugal no lançamento do peso em 1946 e 1947 e recordista nacional, em 1948, com 9,73 metros. Foi ainda campeã de ciclismo, patinadora e praticante de saltos acrobáticos.

Como ginasta, representou o Ginásio Clube Português, desenvolvendo depois carreira de treinadora na Física de Torres Vedras.

Na sua extensa lista de atividades estavam também o esqui, o toureio a pé e a cavalo, o automobilismo e a pilotagem de aviões.