Benfica pondera abdicar das provas europeias em três modalidades

Domingos Almeida Lima, vice-presidente das águias, já admitiu publicamente que as modalidades de pavilhão não poderão gastar o mesmo e uma das medidas para poupar pode passar por não ir à Europa.

O Benfica poderá abdicar da presença nas competições europeias em três modalidades: andebol, basquetebol e voleibol, sendo que, sabe O JOGO, apenas o hóquei em patins e o futsal estão garantidos nas provas internacionais, nas quais é candidato a vencer.

Não é um dado adquirido que as outras três joguem apenas as competições internas, mas é um cenário provável. Domingos Almeida Lima, vice-presidente dos encarnados, já reconheceu publicamente mudanças nas modalidades de pavilhão e a necessidade de poupar. Descartar a Europa aliviaria os plantéis e reduziria custos de viagens e alojamento. Mais do que as dificuldades financeiras causadas pela falta de receita dos patrocinadores das modalidades de pavilhão, a intenção é evitar a sobrecarga financeira das mesmas no orçamento geral do clube.

Em média, ou seja, podendo ser mais numas do que em outras, o Benfica vai reduzir em 20% o orçamento das modalidades de pavilhão

Nestas três, os encarnados não são candidatos à vitória e teriam, à partida, menor retorno mediático. Ainda assim, o andebol - cujo plantel está a sofrer uma enorme reestruturação com a saída do técnico Carlos Resende e sete jogadores, e a entrada de um novo treinador, o espanhol Chema Rodriguez - fez uma bela campanha na Taça EHF, estando quase nos quartos de final, antes da covid-19 anular o sonho. Fica agora incerto se a aposta europeia não sofrerá um revés.

Fonte da Federação de Andebol de Portugal disse a O JOGO ter "esperança" que o Benfica se inscreva, mas a verdade é que ainda não o fez.

No voleibol, apesar do técnico Marcel Matz já ter dito várias vezes que os contactos internacionais são decisivos para as equipas evoluírem, a decisão parece ser a de competir apenas por cá. "O Benfica ainda não se inscreveu", confirmou Vicente Araújo, vice-presidente da Federação Portuguesa de voleibol, a OJOGO.

No basquetebol a tendência é a mesma, o que, de resto, não seria a primeira vez que aconteceria nesta modalidade.