Toto Wolff e a disputa entre Hamilton e Verstappen: "Gostava de ver o 'onboard' do Max"

Toto Wolff, diretor da Mercedes, era naturalmente um homem feliz com a vitória de Lewis Hamilton e o desempenho da escuderia durante todo o fim de semana do Grande Prémio do Brasil. "Hoje tudo parecia estar contra nós dentro de pista, mas temos dois grandes pilotos, que nunca desistem", disse logo depois de recordar as duas penalizações a Hamilton, que começaram por "atirar" o britânico para o último lugar da grelha de partida da corrida sprint e depois para o 10º posto no arranque da corrida deste domingo.

Interlagos foi, é um facto, mais um palco da intensa e espetacular luta entre Hamilton e Verstappen. Sobre um dos momentos da corrida, a primeira tentativa de ultrapassagem do piloto inglês, Wolff disse: "Gostava de ver o 'onboard' do Max", disse, referindo-se ao alegado "empurrão" de Verstappen a Hamilton na curva 4 da pista brasileira.

O incidente da volta 48 chegou a ser investigado pela FIA, mas da análise não resultou qualquer sanção.