Rui Moreira e o número de espectadores no GP de Portugal: "Falta de respeito"

Presidente da Câmara Municipal do Porto expressou revolta pela diferença de tratamento dado à competição automobilística no Algarve e elenca várias razões para a posição tomada.

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, criticou, este sábado, a Direção-Geral de Saúde (DGS) pelo número de espectadores autorizados a assistir ao Grande Prémio de Portugal da Fórmula 1, considerando desrespeitador para com os profissionais de saúde e incoerente para com medidas aplicadas noutras atividades sociais e desportivas.

Numa publicação feita na rede social Facebook, o autarca portuense aponta para a diferença de tratamento dado pela DGS à competição automobilística, que tem o ponto alto domingo, em Portimão, e àquele que tem sido dado, exemplifica Rui Moreira, ao futebol.

"A DGS (...) não deixa mais de 1.500 pessoas estarem num estádio ao ar livre a ver futebol, não permite pequenos eventos organizados com todos os cuidados pelas autarquias, mas deixa que 27.500 pessoas estejam em cima umas das outras a ver F1", escreveu Rui Moreira, interpretando a situação como uma "falta de respeito para todos os que estão a salvar vidas, nos hospitais e fora deles".

O presidente da Câmara Municipal do Porto considera que "estes paradoxos" fazem com que os "portugueses percam a confiança nas instituições" e projeta que a decisão DGS, que "já andava em crise de credibilidade", apenas "ajuda o país a suspeitar que estamos mal entregues e com pouca sorte".

Vislumbrada a afluência de pessoas ao Autódromo Internacional do Algarve, "muitas sem máscara - vão ser elas próprias a agravar a sobrecarga" do Serviço Nacional de Saúde, Rui Moreira recusou "calar este sentimento, (...) fingir que concordo", elencando vários motivos.

"Há pessoas a morrer, muitas a sofrer; Há milhares de profissionais na linha da frente, há meses sem descanso; Os modelos apontam para uma sobrecarga do sistema a meio de Novembro; Há cidades fechadas com dever de "stay at home"; Há empresas encerradas, por dever de prudência, ou porque lhes foi imposta a quarentena; Há serviços públicos em apuros e à beira da rutura, pela mesmíssima razão; Se acumulam as baixas por doença, com um impacto terrível na economia", pode-se ler.

O presidente da Câmara Municipal do Porto apelou ao "bom senso" e frisou que "cumpre-nos a todos, individual e coletivamente, agir com prudência" no atual contexto pandémico, cuja evolução tem batido recordes nos últimos dias, e "não calar o que nos vai na consciência".

Leia a mensagem na íntegra: