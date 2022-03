Oficial: Haas termina contrato com Mazepin e com a empresa do pai do piloto

Devido à guerra na Ucrânia, a Haas decidiu terminar a ligação a Nikita Mazepin e à empresa Uralkali.

A três semanas da primeira corrida do Mundial de Fórmula 1, em 2022, a Haas despediu o piloto Nikita Mazepin, filho de um oligarca russo. Além disso, terminou a ligação com um dos maiores patrocinadores - a empresa russa Uralkali, cujo um dos proprietários é Dmitriy Mazepin, pai do atleta.

A equipa norte-americana comunicou a decisão este sábado, dizendo estar "chocada com os acontecimentos na Ucrânia".

"A Haas decidiu terminar, com efeito imediato, a parceria com a Uralkali e o contrato do piloto Nikita Mazepin. Tal como o resto da comunidade da Fórmula 1, a equipa está chocada com a invasão à Ucrânia e deseja um rápido e pacífico fim do conflito", pode ler-se.

Em 2021, recorde-se, Mazepin, de 23 anos, foi 14.º classificado no Mundial.

A primeira corrida desta época está agendada para 28 de março, no Barém.