Max Verstappen, bicampeão mundial: "Às vezes parece fácil ganhar"

"Está na natureza da Fórmula 1 existir um carro dominante e acho que no passado foi mais preocupante", afirma.

Max Verstappen continua em grande plano na Fórmula 1. O piloto neerlandês é o atual bicampeão do Mundo e segue no topo da classificação desta temporada, seguido pelo companheiro de equipa na Red Bull, Sergio Pérez.

Numa entrevista ao diário AS, Verstappen comentou um dos temas mais falados no universo do desporto, o carro dominante: "Está na natureza da Fórmula 1 existir um carro dominante e acho que no passado foi mais preocupante. Nos anos 80 e 90 os líderes às vezes dobravam toda a grelha. Creio que está a melhorar. O problema é quando mudam as regras a cada quatro ou cinco anos, cria-se uma desvantagem muito grande. Quando essa distância volta a ser encurtada, a Fórmula 1 volta a mexer", começou por dizer o piloto mais bem pago da grelha: "Às vezes parece fácil ganhar, outras vezes não. Depende do fim de semana. Por exemplo, no ano passado, na Bélgica, assim que o carro entrou em pista foi o mais rápido desde o início", desabafou.

Este fim de semana, a Fórmula 1 regressa após o cancelamento do Grande Prémio de Imola devido às condições meteorológicas. Agora, o campeonato segue no Grande Prémio do Mónaco que também é ameaçado pelo mesmo problema. Max, neste contexto, disparou que compreende que para o espetador seja mais interessante ver a corrida em tais condições: "Talvez para as pessoas que estão a ver na televisão, sim, mas para conduzir, é melhor no seco", afirmou.

Verstappen aproveitou a entrevista com o jornal espanhol para elogiar Fernando Alonso (piloto da Aston Martin). O espanhol é o terceiro colocado na classificação geral e, a consistência no carro da Aston Martin, podem fazer-lo sonhar com um lugar no pódio.

"O 33 (Alonso) espero que chegue longe. Sei que o Fernando pensa que tem hipótese de o fazer aqui e, honestamente, gostava de ver o Fernando ganhar. Ele devia ter ganho muito mais corridas do que ganhou e devia ter ganho muito mais títulos do que ganhou. O Fernando é muito bom. Ainda está a provar isso, tem 41 anos e é uma loucura vê-lo ainda a este nível. Tenho muito respeito pelo Fernando", finalizou Max Verstappen.