Forte explosão em Jeddah perto do circuito que acolhe o GP da Arábia Saudita

Rebentamento em instalação de armazenamento de combustível sentiu-se a pouca distância do circuito que recebe a próxima corrida do Mundial da categoria rainha

Uma grande explosão ocorreu, esta sexta-feira, num depósito de combustível localizado em Jeddah, na Arábia Saudita, a cerca de 20 quilómetros do circuito Jeddah Corniche, onde decorrerá o Grande Prémio de Fórmula 1, este fim de semana, cujos treinos livres estão em curso.

Segundo as primeiras informações veiculadas pela Imprensa internacional, o rebentamento terá sido originado por um ataque com um míssil protagonizado pelos houthis, um movimento rebelde do Iémen que mantém uma "disputa" com a Arábia Saudita.

Sem qualquer confirmação oficial por parte da FIA, começam a correr rumores de que este ataque poderá ter implicações no GP de Fórmula 1, nomeadamente com o cancelamento da prova.

Iniciada em 2014, a guerra do Iémen soltou-se quando rebeldes houthis se apoderaram da maior parte do país, a capital Sanaa, forçando o presidente Abd-Rabbu Hadi a fugir. Em Março de 2015, a violência aumentou quando os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita se juntaram para formar uma coligação militar de apoio ao presidente Hadi e, assim, travar os rebeldes houthis.

Este conflito bélico causou, em oito anos, uma grave crise humanitária que levou 16 milhões de pessoas, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a passarem fome, e que tirou ainda a vida a mais de 370 mil pessoas.