"Condução irresponsável": a justificação para o castigo imposto a Márquez

Espanhol provocou a queda de Miguel Oliveira no Grande Prémio de Portugal em MotoGP.

O piloto espanhol Marc Márquez (Honda) foi penalizado com uma dupla longa volta a aplicar no Grande Prémio da Argentina, no próximo domingo, por "condução irresponsável" no choque com o português Miguel Oliveira no GP de Portugal.

Os comissários consideraram que Márquez foi "excessivamente agressivo, provocando a queda" de Miguel Oliveira. "Isto contraria as instruções especificamente dadas aos pilotos e às equipas" e é considerada "condução irresponsável" causadora de "perigo para outros competidores".

Esse tipo de comportamento "infringe o artigo 1.21.2 do regulamento" dos grandes prémios da Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

Por esses motivos, os comissários decidiram aplicar a Marc Márquez uma dupla "long lap penalty" uma penalização que obriga os pilotos a percorrerem uma extensão maior da pista.

A penalização será aplicada na próxima corrida do campeonato, o GP da Argentina, que se disputa no próximo domingo, dia 2 de abril.

O GP de Portugal de MotoGP foi a primeira das 21 provas do Mundial de Velocidade de 2023.

A corrida foi ganha pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que já tinha ganho a sprint de sábado.

O atual campeão mundial lidera o campeonato, com 37 pontos.