Após aparatoso acidente, Sainz lamenta: "Em mais de 40 anos de carreira..."

Carlos Sainz, de 60 anos, teve de ser levado para o hospital depois de o seu carro capotar. Acidente ocorreu no Island X Prix.

Carlos Sainz, piloto de 60 anos que esta quinta-feira sofreu um aparatoso acidente na última prova do Island X Prix, na Sardenha, ao embater em Johan Kristoffersson, que surgiu de uma rota alternativa - foi o único a fazer esse percurso na corrida -, reagiu ao sucedido nas redes sociais, lamentando a penalização "de apenas 30 segundos" atribuída a Kristoffersson.

"Felizmente, todos os testes foram positivos e saí do hospital, embora ainda esteja bastante dorido. No entanto, estou profundamente desapontado com o que aconteceu em pista e estou ainda mais desapontado com o facto de ter sido atribuída uma penalização de apenas 30 segundos à pessoa que causou este forte acidente", começou por escrever nas histórias da sua conta de Instagram.

"Em mais de 40 anos de carreira desportiva, esta é uma das ações mais graves que alguma vez vi sem uma sanção exemplar. Muito obrigado a todo o mundo pelas vossas mensagens de apoio", concluiu Sainz.

Carlos Sainz, de 60 anos, venceu duas vezes o Mundial de ralis e quatro vezes o Rali Dakar, sendo o pai do piloto de Fórmula 1, que tem o mesmo nome.