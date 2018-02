"Fly, Eagles, fly". E voaram mesmo, os Philadelphia Eagles são campeões

Os Philadelphia Eagles venceram o Super Bowl, sagrando-se campeões da NFL pela primeira vez ao derrotarem os favoritos New England Patriots, por 41-33

Uma história numa vista num Super Bowl de recordes e feitos inéditos, eis como se pode lançar a primeira frase do texto que consagra os Philadelphia Eagles como campeões da NFL, o que sucede pela primeira vez na história desta franquia. Passam agora ser 12 - entre 32 - as equipas que nunca ergueram o Vince Lombardi Trophy.

Não foi todavia uma triunfo fácil, visto que depois de terem dominado a primeira parte, os Eagles pareciam condenados a serem mais uma vítima das segundas partes dos Patriots quando a equipa de New England passou a liderar o marcador, pela primeira vez (33-32) apenas no derradeiro dos quatro períodos. Só que, batendo mais uma vez os prognósticos, bem como a recente memória da final de futebol americano do ano passado, a formação de Filadélfia recolocou-se na frente (38-33) a 2m21s do fim, entregando - com demasiado tempo no relógio - a Tom Brady a possibilidade de liderar os Patriots até à sexta vitória no Super Bowl.

Só que, como raramente sucedeu em 18 temporadas, o quarterback desiludiu ao perder a bola a 2m09s do fim, algo que os Eagles aproveitaram para um field goal que a 1m05 colocou a equipa na frente do marcador 41-33. E nada mais aconteceu no marcador gigante do imponente US Banl Stadium, palco da 52ª edição do Super Bowl, onde pela primeira vez uma equipa que marcou mais de 31 pontos perdeu a final da NFL. E no fimal , ecoou no interior do mega estádio a famosa expressão "fly, Eagles, fly".