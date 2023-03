Viana do Castelo vai receber final a oito da Liga dos Campeões de hóquei em patins

Redação com Lusa

A cidade de Viana do Castelo foi escolhida para receber a final a oito da edição de 2022/23 da Liga dos Campeões de hóquei em patins, que vai decorrer entre quatro e sete de maio, anunciou esta quinta-feira a federação europeia.

O Pavilhão Municipal José Natário vai ser o palco para a estreia da disputa concentrada de quartos-de-final, a quatro e cinco de maio, meias-finais, no dia seis, e da final principal prova de clubes europeia da modalidade, no dia sete, no mesmo local.

"Viana do Castelo tem uma história rica no hóquei em patins e é uma cidade com excelentes infraestruturas desportivas que garantem o sucesso da competição para os jogadores e adeptos", refere a federação europeia em comunicado.

No documento é ainda salientando o facto de Viana do castelo ser a Cidade Europeia do Desporto em 2023.

A Liga dos Campeões de hóquei em patins está neste momento a decorrer, com a disputa da fase de grupos, contando com a presença de Oliveirense, Benfica, FC Porto, Valongo, Sporting e Óquei de Barcelos.

O Benfica e os espanhóis do Barcelona já garantiram um lugar nos dois primeiros postos dos respetivos grupos, assegurando a presença na final a oito.

Os italianos do Trissino são os atuais detentores do título, ao vencerem a prova numa edição em que os principais emblemas não participaram por divergências com a organização.

O Barcelona é o recordista de vitórias na competição, com 22 títulos, enquanto o Sporting, vencedor em 2018/19 e 2020/21, detém três troféus, mais um do que Benfica e do que FC Porto e mais dois do que o Óquei de Barcelos.