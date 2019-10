Varandas ausente, as claques presentes e sete golos na vitória do Sporting

Sporting venceu a Oliveirense por 4-3 e assumiu a liderança do campeonato de hóquei em patins.

O Sporting assumiu a liderança do campeonato nacional de hóquei em patins, ao receber e vencer a Oliveirense, por 4-3, em jogo da segunda jornada da competição. Com este triunfo, o Sporting, com um jogo a mais que os restantes adversários, soma agora seis pontos. Já a Oliveirense permanece com os mesmos três com que entrou para esta ronda.

Depois dos incidentes que envolveram a Juve Leo e Diretivo Ultras XXI, que contestaram e insultaram o presidente Frederico Varandas, no passado dia 19, durante o jogo de futsal Sporting-Leões de Porto Salvo (6-1), elementos destas duas claques marcaram presença, embora sem as habituais faixas e estandartes, mas com cachecóis e t-shirts. Ao contrário da Torcida Verde e Brigadas Ultra Sporting, que eram bem visíveis.

Durante os 50 minutos de jogo, as quatro claques apoiaram a equipa, sem nunca dirigir mensagens à direção presidida por Frederico Varandas, que não marcou presença no encontro. Já o diretor para as modalidades, Miguel Albuquerque, esteve na tribuna presidencial.

Os comandados de Paulo Freitas entraram melhor no encontro com Matías Platero a inaugurar o marcador logo aos dois minutos, numa altura em que a Oliveirense ainda estava a 'estudar' os 'leões'. Contudo, aos sete, Ferran Font ampliou a contagem (2-0) e obrigou os forasteiros a um desconto de tempo para corrigir as marcações.

Aos 17, este jogador, com um remate de fora da área, acabou por assistir Telmo Pinto para o 3-0, dando a ideia que a pista do Pavilhão João Rocha estava 'inclinada' tal a pressão que o Sporting colocava sobre a Oliveirense.

Figura de proa do Sporting, o guarda-redes Ângelo Girão voltou a estar em evidência ao defender duas grandes penalidades e dois livres diretos, sendo apenas batido num penálti por Ricardo Barreiros, aos 32 minutos.

Apesar do aumento de rendimento na segunda parte, a Oliveirense foi incapaz de se superiorizar ao Sporting, equipa que, gerindo o avançar do cronómetro, viu Matías Platero bisar aos 36 minutos, após assistência de Gonzalo Romero.

A três minutos do final do encontro, tanto a Juve Leo como o diretivo fizeram-se ouvir com cânticos de apoio, numa altura em que o marcador acabaria por sofrer alterações, com dois golos de Jordi Bargalló (47 e 50 minutos). Contudo, os três pontos acabaram por ficar em Alvalade.

As quatro claques acabariam por cantar em uníssono no final do encontro: "nós somos a curva sul", "até morrer, Sporting allez" e "o Sporting somos nós".

Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting - Oliveirense, 4-3.

Ao intervalo: 3-0.

Marcadores:

1-0, Matías Platero, 02 minutos.

2-0, Ferran Font, 07.

3-0, Telmo Pinto, 17.

3-1, Ricardo Barreiros, 32 (grande penalidade).

4-1, Matías Platero, 36.

4-2, Jordi Bargalló, 47.

4-3, Jordi Bargalló, 50.

Sob a arbitragem de Ricardo Leão e Miguel Guilherme as equipas alinharam:

- Sporting: Ângelo Girão, Pedro Gil, Matías Platero, João Souto e Gonzalo Romero. Jogaram ainda: Ferran Font, Telmo Pinto, Caio e Toni Pèrez.

Treinador: Paulo Freitas.

- Oliveirense: Nelson Filipe, Marc Torra, Jordi Bargalló, Jorge Silva e Henrique Magalhães. Jogaram ainda: Vítor Hugo e Ricardo Barreiros.

Treinador: Renato Garrido.

Ação disciplinar: cartão azul para Jori Bargallo (07), Marc Torra (24), Matías Platero (29), Ferran Font (32) e Vítor Pinto (37).

Assistência: 1.608 espectadores.