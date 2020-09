Declarações de Guillem Cabestany, após a derrota derrota do FC Porto frente ao Benfica, por 7-3.

Jogo: "Entrámos bem, a fazer as coisas como tínhamos preparado, mas o jogo foi muito ingrato. Tivemos grandes dificuldades, sobretudo por mérito do Benfica, e com os golos que fomos sofrendo, por demérito nosso, o Benfica sentiu-se confortável e fez o que sabe fazer e bem. Não soubemos responder com as nossas armas e o Benfica teve uma vitória justa. Não estamos satisfeitos com o que se passou e percebemos que temos muito que melhorar. O Benfica foi superior e faz-nos repensar o estado em que aqui chegámos. Agora, resta trabalhar, corrigir e melhorar para estar prontos para o próximo jogo.

Época: "Espero que a época seja levada até ao fim e consigamos disputar o play-off. Portanto, espero uma época longa, mas obviamente que os jogadores estão mal depois deste resultado e queremos dar mais, pois nunca estivemos perto de disputar o resultado".

Falta de adeptos: "O pavilhão vazio torna mais fácil comunicar com os jogadores, mas é uma pena para todas as modalidades. Obviamente, um jogo destes, com um pavilhão cheio, faz mais sentido, mas agora é assim e vamos cumprir as regras para que, pelo menos, os adeptos nos possam ver a partir de casa".