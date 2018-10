É oficial, Portugal-Espanha retomado dia 1 de novembro

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Às espanholas basta um empate para garantirem o título europeu, mas o jogo de sábado ficou por concluir, devido às falhas sucessivas no fornecimento de energia elétrica no Pavilhão, devido aos efeitos do furacão Leslie.

Os minutos finais do último jogo do Europeu feminino de hóquei em patins, entre Portugal e Espanha, vão jogar-se a partir das 15h00 horas de 1 de novembro, foi anunciado, após acordo entre as federações dos dois países.

A Federação Europeia de Hóquei em Patins comunicou o horário do tempo que falta jogar no Pavilhão Municipal da Mealhada, depois de a Real Federação Espanhola de Patinagem e a Federação Portuguesa de Patinagem terem acordado em 19 de outubro a nova data para a conclusão do jogo. Confirma-se assim o que fora adiantado a 18 de outubro por O JOGO.

O jogo entre Portugal e Espanha, disputado em 13 de outubro na Mealhada, no distrito de Aveiro, foi suspenso a 1.45 minutos do fim, após várias interrupções, quando a Espanha vencia Portugal por 3-2.

Na última semana, a federação europeia recusou a data de 24 de outubro para a realização do tempo que falta da final do Europeu'2018 feminino, interrompida no sábado, por indisponibilidade dos árbitros.

O organismo enviou então novo pedido às federações portuguesa e espanhola para que sugerissem nova data para a conclusão do jogo.