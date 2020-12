Guillem Cabestany de saída do FC Porto no final da época

A época 2020/21 deverá ser a última com o técnico catalão à frente dos dragões, pelos quais foi duas vezes campeão.

O treinador Guillem Cabestany não deverá prolongar contrato com o FC Porto em 2021/22, pelo que tudo indica que no final da época em curso o catalão deixará o Dragão, onde chegou em 2015/16, tornando-se no primeiro espanhol a orientar os azuis e brancos.

O técnico, de 44 anos, natural de Sant Pere de Riudebitlles, na região catalã de Espanha, está a cumprir a sexta temporada no clube portista, com o qual conquistou dois títulos nacionais, três Taças de Portugal e quatro Supertaças, tendo disputado duas finais da Liga Europeia, uma perdida em casa para o Barcelona e outra, em Alvalade, para o Sporting.

Treinador de 44 anos persegue o segundo título nacional consecutivo, antes de deixar o campeonato português, pois não se espera que renove. Os portistas não jogam esta semana, devido à covid-19

Guillem Cabestany chegou ao FC Porto depois de se ter notabilizado no Vendrell (Espanha), ganhando duas Taças do Rei, e no Breganze, vencendo uma Supertaça de Itália. A sua passagem por Portugal tem deixado a marca do pragmatismo espanhol. O catalão foi sucessor de Tó Neves, técnico que orientou o FC Porto depois de Franklim Pais, atual dirigente, ter conseguido o inédito deca.

Depois de uma época anulada, devido à pandemia, o FC Porto, ainda com estatuto de campeão, ocupa o quarto posto no campeonato, a seis pontos do líder Sporting. No confronto com os rivais diretos, os dragões perderam esta época na Luz e em Alvalade, tendo empatado em Barcelos. Os dragões sofreram ainda um deslize inesperado, ao empatarem em Tomar. Este fim de semana não irão jogar, pois o plantel entrou em quarentena, adiando aquele que é o encontro mais importante da 13.ª jornada, a visita da Oliveirense ao Dragão.