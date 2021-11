Duas baixas por covid-19 desfalcam Seleção Nacional de hóquei em patins

João Rodrigues anunciou, nas redes sociais, ter testado positivo à covid-19. O defesa Henrique Magalhães também está infetado

João Rodrigues e Henrique Magalhães, infetados com covid-19, vão falhar o jogo da Seleção Nacional de hóquei em patins que defronta esta tarde, às 17h00, a Itália, na atribuição do terceiro e quarto lugar do Europeu da modalidade, a decorrer em Paredes.

O avançado do Barcelona anunciou nas redes sociais que vai falhar o encontro, mas Henrique Magalhães também testou positivo nos exames efetuados à comitiva. A final realiza-se às 20h00 entre França e Espanha, envolta em polémica devido ao jogo entre estas seleções, na fase de grupos, que apurou ambas para a partida decisiva.

Eis a publicação de João Rodrigues: