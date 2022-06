As imagens da confusão no final do Benfica-Sporting: Rui Costa interveio e esteve na roda

Segundo jogo da eliminatória das meias-finais do campeonato de hóquei em patins

O encontro entre Benfica e Sporting, o segundo referente às meias-finais do campeonato de hóquei em patins, ficou marcado por cenas mais feias nos segundos finais, já depois de alguns desentendimentos na primeira parte.

Tudo começou com uma alegada agressão de Ferran Font, jogador do Sporting, a Pedro Henriques, logo no início do primeiro tempo. Depois, ainda na primeira parte, o guarda-redes do Benfica respondeu, tirando satisfações com o hoquista espanhol do Sporting. Ambos encostaram as mãos na cara um do outro e Pedro Henriques retribuiu a "maldade" anterior, acertando com o stick no pescoço de Ferran Font. A equipa de arbitragem optou por não sancionar nenhum dos jogadores, em ambas as situações.

Já a 10 segundos do final da partida, nova confusão. Ângelo Girão, guarda-redes do Sporting, e Lucas Ordóñez, jogador do Benfica, desentenderam-se, tendo o guardião português visto cartão azul. Na sequência destes incidentes, João Souto e Ordóñez também criaram mais um foco de confusão. Henrique Magalhães também acabou por agredir um jogador do Benfica e viu cartão vermelho.

No final do encontro, Rui Costa desceu da bancada para colocar um pouco de água na fervura, demovendo alguns jogadores de continuarem a confusão, e participou na roda final da equipa.

As imagens da confusão entre João Souto e Lucas Ordoñez e das agressões de Henrique Magalhães: