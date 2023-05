AD Valongo vence Sporting e marca encontro com a Oliveirense na Champions

Triunfo por 3-2 no encontro dos quartos de final da Liga dos Campeões de hóquei em patins.

O Valongo tornou-se a quarta e última equipa a apurar-se para as meias-finais da Liga dos Campeões de hóquei em patins, ao vencer o Sporting (3-2), num jogo em que foi mais eficaz, marcando dois livres diretos.

Rápido e intenso nos duelos, com inúmeras ocasiões de golo, o jogo chegou ao intervalo empatado a zero, antes do golo do valonguense Rafa Bessa inaugurar o marcador, aos 30 minutos, e de preceder 20 minutos finais "eletrizantes", em que Facundo Navarro marcou os dois livres diretos a favor dos nortenhos e Gonzalo Romero marcou os dois tentos do Sporting, formação que acertou por cinco vezes nos ferros da baliza contrária.

Finalista vencido da prova na época passada - 7-5 com os italianos do Trissino -, o Valongo vai disputar a passagem a uma nova final com a Oliveirense, a partir das 18:00 de sábado, ao passo que a equipa de Lisboa, a mais vitoriosa de Portugal na competição, com três títulos, fica impossibilitada de repetir as vitórias de 2018/19 e 2020/21.

Em Viana do Castelo, num Pavilhão Municipal José Natário quase lotado, com espetadores ruidosos de ambas as equipas, o guarda-redes do Valongo, Xano Edo, foi o primeiro protagonista, ao travar um penálti de Gonzalo Romero e as duas recargas do defesa argentino, ao minuto seis, antes de se voltar a impor perante remates de Toni Pérez, aos sete, e de Gonzalo Romero, aos 15.

Na outra extremidade do rinque, o guardião "leonino", Ângelo Girão, também demonstrou elasticidade suficiente para travar os remates de Facundo Navarro, aos 17 minutos, e de Diogo Abreu, aos 18, mas o Sporting voltou a ser a equipa mais perigosa no fim da primeira parte, com Toni Pérez a acertar no poste, aos 23.

Depois de 25 minutos em que o ritmo elevado conviveu com as marcações apertadas de ambas as equipas, traduzidas em oito faltas para cada lado, o jogo começou ainda mais frenético na segunda parte: Ferran Font acertou no poste aos 27 minutos e viu Xano Edo defender o primeiro livre direto do jogo, aos 29, com Facundo Navarro e Rafa Bessa a reagirem pelo meio.

Com o duelo partido, Rafa Bessa desfez o "nulo" aos 30 minutos, num "disparo" que ressaltou em Gonzalo Romero e traiu Ângelo Girão.

Contudo, a resposta dos comandados de Alejandro Domínguez foi pronta, traduzindo-se no remate ao poste de Henrique Magalhães, aos 33, e no empate de Romero, aos 34, a finalizar um contra-ataque preciso.

A igualdade desfez-se dois minutos depois, com Facundo Navarro a aproveitar falta de João Almeida sobre Facundo Bridge, com cartão azul para o "leão", para repor a vantagem da equipa treinada por Edo Bosch, num livre direto "seco".

O perigo continuou a rondar ambas as balizas e os "leões" Gonzalo Romero e Ferran Font acertaram nos postes aos minutos 43 e 44, antes de Navarro dilatar a liderança do Valongo, em novo livre direto, desta vez com a bola a embater em Ângelo Girão.

O Sporting beneficiou da 15.ª falta do Valongo aos 46 minutos para reduzir a diferença, num livre direto indefensável de Gonzalo Romero e acercou-se das redes nortenhas nos derradeiros instantes, embora nem sempre com discernimento.

Jogo realizado no Pavilhão Municipal José Natário, em Viana do Castelo.

Sporting - Valongo, 2-3.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Rafa Bessa, 30 minutos.

1-1, Gonzalo Romero, 34.

1-2, Facundo Navarro, 36 (livre direto).

1-3, Facundo Navarro, 45 (livre direto).

2-3, Gonzalo Romero, 46 (livre direto).

Sob a arbitragem de Ivan González (Espanha) e Francesco Stallone (Itália), as equipas alinharam:

- Sporting: Ângelo Girão (GR), Nolito Romero, Matías Platero, Ferran Font e Toni Pérez. Jogaram ainda: João Souto, Henrique Magalhães e João Almeida.

Treinador: Alejandro Domínguez.

- Valongo: Xano Edo, Facundo Bridge, Facundo Navarro, Nuno Santos e Rafa Bessa. Jogaram ainda: Diogo Abreu, Miguel Moura, Francisco Silva e Carlos Ramos.

Treinador: Edo Bosch.

Assistência: cerca de 1.700 espectadores.