Treinador do Benfica lembra ditado: "Jogamos como nunca, mas perdemos como sempre"

Declarações de Pulpis, treinador do Benfica, após a derrota na Supertaça com o Sporting, realizada em Matosinhos.

A Supertaça: "Jogo muito equilibrado, como vêm sendo todos os últimos jogos com o Sporting, com momentos para as duas equipas, cada uma por cima, foi o jogo mais equilibrado de todos. Nós mantivemos o controlo emocional que nos outros jogos não tivemos, nesse aspeto demos um passo em frente. A verdade é que não é o resultado que esperávamos, tínhamos muita esperança neste jogo, queríamos começar a mudar a dinâmica e ganhar já, os jogadores deram tudo, mas não foi o suficiente. Temos de dar um bocadinho mais para terminar esta dinâmica. Estou muito orgulhoso do que fizemos, os jogadores deixaram tudo em campo, mas somos um grupo ganhador, temos de nos levantar e dar um pouco mais para acabar com isto."

Ciclo negativo com o Sporting: "Não quero indagar, nós precisamos de ganhar. É complicado, como diz o ditado: "jogamos como nunca, mas perdemos como sempre". Jogando bem ou mal, precisámos de ganhar. Houve momentos em que merecemos mais do que o que recebemos, mas estamos numa fase perigosa por isso mesmo, estamos a produzir mais do que estamos a ter. Falta algo, a bola que toca no ferro e entra. É claro que nos falta alguma coisa e temos de a encontrar onde seja. Somos um clube com espírito lutador, caímos, mas temos de nos levantar."

O que faltou: "Houve momentos em que tivemos oportunidades para passar para a frente, nos primeiros minutos do prolongamento, tivemos três minutos muito bons com ocasiões claras, faltou-nos chegar à vantagem. Na primeira parte tivemos momentos muito bons, na segunda parte aquele golo [do Esteban], não vou dizer de sorte, mas são muito bons nisso, capazes de sofrer e aproveitar os momentos. No final fica isso, faltou-nos aproveitar esses momentos. Nos penáltis sabíamos que podia cair para os dois lados, tivemos o fato de falhar o primeiro penálti, que nos fechou mentalmente. Toca a levantar a cabeça e pensar no próximo jogo já no sábado com o Porto Salvo."