Portugal passa para a liderança do ranking da UEFA de futsal

Seleção portuguesa ocupa o lugar que era da Espanha na última atualização.

A seleção portuguesa de futsal sagrou-se no domingo bicampeã europeia, ao vencer a Rússia por 4-2 na final do Europeu 2022. O triunfo valeu a Portugal a liderança do ranking da UEFA da modalidade.

Na última atualização da lista divulgada pelo organismo, composta por 50 seleções nacionais, Portugal, comandado por Jorge Braz, surge com 2693.750 pontos, à frente de Rússia, com 2547.159, e Espanha (2488.909).

Na última atualização, a seleção portuguesa, também campeã mundial, ocupava o terceiro posto, enquanto a Espanha liderava e a Rússia estava em segundo.