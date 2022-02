Duarte Gomes pede demissão de "vice" do Conselho de Justiça da AF de Lisboa

Elemento da Confederação do Desporto de Portugal expressou pedido devido à publicação crítica e insultuosa feita por Pedro Fernandes na sequência da final da Taça da Liga

Duarte Gomes, antigo árbitro de futebol e membro do Conselho Nacional de Desporto, pediu a demissão imediata de Pedro Monteiro Fernandes, vice-presidente do Conselho de Justiça (CJ) da Associação de Futebol de Lisboa (AFL).

"Por ser pública, partilho publicação do Sr. Dr Pedro Monteiro Fernandes, Vice-Presidente do Conselho de Justiça da AF Lisboa. Nota pessoal - Demissão, já", lê-se numa publicação de Duarte Gomes na rede social Facebook.

O também embaixador do Plano Nacional de Ética no Desporto fez o pedido por Pedro Fernandes ter descrito, numa publicação no Facebook em que critica, de forma insultuosa, a narração do Canal 11 da final da Taça da Liga de futsal, a equipa do Benfica, adversária do Sporting, como "seleção de estrangeiros vestida de vermelho".

"O canal 11, que devia ser transparente e isento, está conspurcado de vermelho. A azia não disfarçada dos ceguinhos pseudo comentadores fez-se sentir no jogo entre o Sporting Clube de Portugal e uma seleção de estrangeiros vestida de vermelho. Rocha foi muito bem expulso. Vejam e revejam o lance. Mas ainda assim os pseudo comentadores vermelhuscos, quais cegos putianos, não viram. Chupem... com todas as letras. Nem disfarçam. Menos um canal a ver. Mais um infestado de cegos fanáticos dos lamps anti-desporto e anti-Portugal", pode ler-se no texto.

Duarte Gomes considera que Pedro Fernandes está, assim, a prejudicar a reputação da AF Lisboa. "Por cada segundo que ocupa um cargo daqueles, está a dar um tiro enorme no prestígio de uma instituição liderada por gente competente e séria".

Entretanto, também o Benfica, em comunicado, exigiu "à Associação de Futebol de Lisboa que abra um inquérito disciplinar tendente à destituição" de Pedro Fernandes" por incumprimento de deveres fundamentais em funções".