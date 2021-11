Benfica sobre o dérbi: "arbitragem enviesada", "coro arruaceiro" e jogador ferido por adeptos do Sporting

Num dérbi quente, o Sporting venceu o Benfica por 5-2 e ascendeu à liderança da Liga Placard.

O Benfica saiu derrotado (5-2) do Pavilhão João Rocha, na noite de domingo, e viu o Sporting agarrar a liderança do campeonato nacional de futsal. No dérbi lisboeta, marcado por alguma confusão dentro, mas sobretudo fora do terreno de jogo, ocorreram situações que mereceram críticas do clube encarnado.

Em comunicado, as águias mostram-se em desacordo com a arbitragem da partida e criticam os "insultos, provocações e intimidações" por parte dos adeptos do Sporting, bem como a "reprovável carga policial sobre os adeptos do Benfica".

Leia o comunicado na íntegra:

"O que se passou esta noite no Pavilhão João Rocha envergonha o Futsal, a Federação, os responsáveis pela arbitragem e os adeptos do Sporting. Uma lamentável noite de "Vale Tudo" que em nada dignifica a modalidade e o espírito desportivo que deve sobrepor-se a qualquer rivalidade.

Vamos por partes.

1 - Num jogo extremamente equilibrado, a arbitragem voltou a assumir um protagonismo que se repudia. Vários lances de análise clara foram decididos em sentido contrário, com sistemático prejuízo para o Benfica. O cúmulo de uma arbitragem enviesada está expresso no quarto golo do Sporting, com o nosso jogador Robinho a ser empurrado pelas costas sem que fosse assinalada qualquer falta.

2 - Num jogo com duas grandes equipas de Futsal assistimos a um coro arruaceiro de insultos, provocações e intimidações que duraram a partida toda. Como é que, mais uma vez, os adeptos do Sporting partem o vidro que está por detrás do banco de suplentes do Sport Lisboa e Benfica, ferindo inclusive um dos nossos jogadores? Cumpre-nos igualmente perguntar: este comportamento e os constantes insultos por parte dos adeptos do Sporting vão ficar uma vez mais impunes?

3 - Reprovável a carga policial sobre os adeptos do Benfica. O Clube vai requerer às autoridades competentes explicações quanto aos fundamentos que levaram a esta decisão gravosa para com a integridade física dos nossos adeptos.

Uma última palavra para a transmissão televisiva do Canal 11. Sem repetições, sem imagens e sem comentários no momento quanto a tudo o que acima foi referido, em contraponto com outros comentários que não dignificam em nada o desporto."