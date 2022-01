Benfica nomeado para melhor clube de futsal feminino do mundo

Redação com Lusa

Prémios da Futsal Planet. Guarda-redes Ana Catarina e o treinador Pedro Henriques, ambos das águias, também em destaque.

A equipa feminina do Benfica foi nomeada nos prémios da Futsal Planet, que lançam ainda a guarda-redes Ana Catarina e o treinador Pedro Henriques, ambos das águias, e o guarda-redes Guitta, do Sporting, para candidatos a melhores do mundo.

No total, são dez os clubes que concorrem aos Futsal Awards 2021, os mais importantes da modalidade a nível internacional, incluindo o atual líder da Liga portuguesa.

Já Ana Catarina, do Benfica, por duas vezes eleita, e o brasileiro Thiago Rocha, também conhecido por Guitta, concorrem ao prémio de melhores guarda-redes feminina e masculino, e o antigo técnico da equipa feminina do clube da Luz Pedro Henriques corre para o prémio de melhor treinador do mundo.