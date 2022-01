Ana Pereira volta a concorrer ao prémio de melhor guarda-redes mundial

Ana Pereira, guarda-redes do Benfica

Keeper de 29 anos do Benfica, detentora em título, pode acumular o terceiro troféu individual

É como que uma tradição na carreira da n.º 1 da equipa do Benfica. Ana Pereira está, pela sexta vez, em sete edições, nomeada para receber o prémio de melhor guarda-redes feminina do Mundo em 2021, atribuído pelo reputado portal "Futsal Planet".

A jogadora da formação encarnada, detentora em título, pode, assim, juntar o terceiro galardão no palmarés individual, dado que o arrecadou em 2020 e em 2018, tendo ficado em segundo lugar em 2015, 2016, 2017 e 2019.

Ana Pereira, de 29 anos, única jogadora portuguesa nomeada pelo Futsal Planet, concorre com as adversárias Ana Sestari (Montesilvano), Bianca Moraes (Cascavel), Angelica Dibiase (Città di Falconara), Jozi (Burela), Missi (Barateiro Futsal), Sagaidachna (WFC Tesla), Silvia Outón (Marín Futsal), Maria Surnina (ZHMFK Normanochka) e, por fim, com Farzaneh Tavasoli (Saipa Tehran).

A guardiã do Benfica, clube no qual se formou e que representa desde 2007 - ligação apenas interrompida em 2014/15 para jogar nas italianas da Lazio -, tem um total de 18 troféus conquistados na carreira, entre eles quatro campeonatos nacionais.