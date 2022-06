Adeptos de Benfica e Sporting em confrontos violentos após o jogo de futsal

No final do segundo jogo da final do campeonato nacional de futsal, alguns adeptos de Benfica e Sporting envolveram-se em cenas de pancadaria, na Rua das Laranjeiras, em Lisboa.

Algumas dezenas de adeptos do Benfica e do Sporting protagonizaram cenas de pancadaria na última noite, na Rua das Laranjeiras, em Lisboa. Tudo aconteceu depois do segundo jogo da final do campeonato nacional de futsal, disputado no Pavilhão da Luz.

Houve agressões físicas entre adeptos, foram arremessados artigos de pirotecnia e alguns carros terão ficado danificados.

Os leões venceram no reduto das águias por 4-3, após prolongamento, e estão em vantagem (2-0) na final. A equipa verde e branca precisa apenas de mais uma vitória para garantir o título.