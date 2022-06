Novo triunfo coloca Sporting a uma vitória do título

Tal como se sucedeu no jogo 1, o dérbi lisboeta teve de ir a prolongamento para se encontrar um vencedor. Aí, Pauleta foi o herói da equipa de Alvalade.

O Sporting foi ao Pavilhão da Luz derrotar o Benfica por 3-4, naquele que foi o segundo jogo da final do Campeonato Nacional de futsal.

Os encarnados até entraram melhor no desafio e, no final da primeira parte, estavam a vencer por 2-0, fruto dos golos do internacional brasileiro Arthur, aos 7 minutos, e do pivot iraniano Hossein Tayebi, aos 16.

Contudo, no segundo tempo, a formação leonina respondeu e, no espaço de três minutos, conseguiu reverter o resultado. Tomás Paçó aos 29, Pany Varela aos 30 e Pauleta aos 31, todos eles campeões da Mundo e da Europa por Portugal, fizeram o 2-3 no marcador. À passagem do minuto 37, um autogolo de Erick Mendonça igualou a contenda.

O encontro teve, então, de ir para prolongamento para se encontrar um vencedor e, nesse período, Pauleta foi o herói da equipa de Alvalade. Através de um remate exterior de pé esquerdo, o camisola 10 dos verdes e brancos fechou o placard e deixou os leões em vantagem por 2-0 na final (depois do triunfo por 5-4 na primeira partida), a uma vitória do título.

No próximo sábado, dia 25, a partir das 21h00, os dois conjuntos voltam a encontrar-se no Pavilhão João Rocha, no jogo 3 da final do play-off da Liga Placard.