Acordo cai por terra: Paulo Tavares não será o treinador do Benfica

Treinador e clube já tinham chegado a um entendimento, que fica, assim, sem efeito

Ao que O JOGO apurou, Paulo Tavares não será, afinal, o sucessor de Pulpis no comando técnico do Benfica. O JOGO sabe que, nas últimas horas, as negociações entre ambas as partes caíram por terra, contrariando as informações que davam o treinador português de 59 anos como certo na formação encarnada.

Recorde-se, o antigo técnico do Braga, que orientou entre 2012 e 2020, passou por clubes míticos da nossa praça, tal como Miramar, Famalicense, Fundação ou Modicus, e ainda, pelo meio, aventurou-se pelo CSKA da Rússia, onde teve como adjunto Nuno Dias, atual técnico do Sporting.