A versão do Benavente sobre os 60-0 no futsal da AF Santarém: "Muita coisa tem sido dita..."

O Benavente, que perdeu por 60-0 com o Mação, explica que informou a Associação de Futebol de Santarém de que não teria jogadores disponíveis para o jogo em questão e que não terá dito resposta ao e-mail. O jogo decorreu, ainda assim, com o Benavente a ter apenas três atletas no terreno de jogo.

O Benavente apresentou esta segunda-feira a sua versão dos factos a respeito da polémica no futsal da Associação de Futebol de Santarém (AFS). Em comunicado, o clube que perdeu por 60-0 contra o Mação, equipa que viria a sagrar-se campeã distrital, afirma que houve uma alteração ao horário do jogo e que, por isso, não teria o número normal de jogadores disponíveis para ir a jogo. Então, questionou a AFS sobre as consequências de não comparecer no jogo e a organização remeteu para os "valores de multas que constam no artigo 49".

No dia 5 de maio, sexta-feira, explica o Benavente, foi enviado um e-mail à AFS a dar conta de que a equipa só teria três jogadores disponíveis, mas não obteve resposta.

Já durante o jogo, o treinador do Benavente terá pedido à equipa de arbitragem para que o Mação também jogasse com três jogadores, mas os árbitros terão comunicado que não teriam poder para tomar tal decisão.

O Benavente aponta ainda à presença do vice-presidente da AFS, que "assistiu a parte do jogo e que deixou que este decorresse normalmente."

Recorde-se que o Mação conquistou a prova pela diferença de golos. Com os mesmos 49 pontos do Vitória de Santarém (que venceu o seu jogo por 7-5), o Mação partiu para a última jornada com uma diferença de golos de 33, mas com a vitória por 60-0 conseguiu reverter a desvantagem.

Leia o comunicado na íntegra:



"O BFCA vem por este meio fazer um esclarecimento à população acerca dos acontecimentos após o resultado do jogo contra o Mação que se realizou no dia 6 de maio. Na terça-feira, 2 de maio, foi comunicado pela AFS a alteração ao horário do jogo. O BFCA neste dia mesmo respondeu que por motivos de falta de jogadores teria dificuldade em comparecer ao mesmo. Ainda na sequência deste tema o BFCA questionou a AFS quais as implicações de uma falta de comparência, a AFS respondeu apresentando os vários valores de multas que constam no artigo 49.

No dia 5 de maio pelas 11.00h o BFCA enviou um email para a AFS comunicando que tinha apenas 3 jogadores disponíveis para o jogo de dia 6 de maio. O BFCA nunca obteve resposta a este email. O BFCA apresentou-se ao jogo com os 3 jogadores como tinha sido comunicado à AFS, sendo que no decorrer do jogo o treinador dirigiu-se à equipa de arbitragem solicitando que a outra equipa jogasse apenas com 3 jogadores. Tal facto foi negado pela equipa de arbitragem alegando que não tinham poder para o fazer ficando essa decisão ao critério da equipa adversária.

Fomos informados pela AFS que irá decorrer um inquérito acerca do resultado do jogo. Logo, durante este processo o BFCA não deverá prestar mais esclarecimentos acerca do facto da falta de jogadores do plantel e aos motivos da sua ausência. Muita coisa tem sido dita nas redes sociais e na comunicação social mas nem tudo corresponde à verdade.

Muito obrigado aos 3 atletas que compareceram ao jogo e que passaram por esta difícil situação que foi presenciada no pavilhão pelo-vice presidente da AFS, o sr. Jorge Heleno, que assistiu a parte do jogo e que deixou que este decorresse normalmente.

Resta pedir desculpa à população de Benavente pelo facto do bom nome desta terra estar a ser associado a toda esta situação."