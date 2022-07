W52-FC Porto faz apelo: "Transformem a indignação em sucesso. Eles que vivam e verão"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

W52-FC Porto deixou uma mensagem na sequência da suspensão preventiva a oito ciclistas e dois mecânicos daquela equipa.

A Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) decretou a suspensão por 120 dias a oito ciclistas e dois mecânicos da W52-FC Porto, na sequência da operação "Prova Limpa", desencadeada pela Polícia Judiciária no final de abril para deteção do uso de métodos proibidos e substâncias ilícitas em provas de ciclismo. Por esse motivo, ontem, no GP Douro Internacional, apenas o ciclista José Neves, o camisola amarela, partiu para a estrada. E hoje o mesmo sucedeu.

Então, como forma de incentivo aos seus corredores, este domingo a W52-FC Porto publicou nas redes sociais uma fotografia em que José Neves e alguns elementos do staff da equipa aparecem a segurar uma tarja onde se lê o seguinte: "A nossa e a vossa indignação, transformem-na em sucesso. Eles que vivam e verão."