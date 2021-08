Volta a Portugal: Kyle Murphy ganha no Larouco, Amaro Antunes veste de amarelo

Montealegre, 13/08/2021 - Decorreu esta tarde a 8ª etapa da 82ª Volta a Portugal em bicicleta, entre Bragança e Montalegre. Chegada ao alto do Larouco Amaro Antunes da equipa W52/FC Porto, novo camisola amarela (Pedro Correia/Global Imagens)

Trepador da W52-FC Porto destronou Rafael Reis, mas continua a ser ameaçado por Alejandro Marque, do Tavira, e por Frederico Figueiredo e Mauricio Moreira, da Efapel.

O vencedor da Volta a Portugal do ano passado vestiu de amarelo em Montalegre, onde a oitava etapa foi ganha pelo norte-americano Kyle Murphy, saído de uma fuga.

A ligação entre Bragança e a Serra do Larouco, em Montalegre, foi jogada em duas frentes. De uma fuga de 18 corredores acabou por saltar Kyle Murphy, para vencer pela segunda vez na corrida, terceira da sua equipa, a Rally Cycling, enquanto no pelotão se começou a lutar pela amarela após a passagem por Boticas.

Foi a 46,5 km do final de uma etapa com 160,7 que a W52-FC Porto acelerou o pelotão, até aí liderado pela Efapel, que tinha Rafael Reis de amarelo.

Com João Rodrigues a ditar um ritmo demolidor, na subida para Torneiros o camisola amarela ficou depressa fora da luta, reduzindo-se o grupo dos favoritos a nove unidades.

Já na ascensão do Larouco, e após novo trabalho de João Rodrigues, Jóni Brandão acelerou o grupo dos favoritos e na frente ficou apenas com o colega Amaro Antunes, mais os rivais Frederico Figueiredo e Mauricio Moreira, da Efapel.

Com a meta à vista, o uruguaio da Efapel atacou e ganhou quatro segundos a Jóni Brandão e a Amaro Antunes, mas pouco mudou numa classificação ainda muito equilibrada.

Amaro Antunes lidera pela primeira vez nesta edição, mas o melhor ciclista da W52-FC Porto tem apenas 14 segundos de vantagem para Alejandro Marque (Atum General-Tavira), 18s para Frederico Figueiredo e 50s para Mauricio Moreira, ambos da Efapel.

Além do quarteto da frente, ainda há que contar com Henrique Casimiro (Kelly-Simoldes-UDO), que com a fuga subiu à quinta posição, a 57 segundos, e Jóni Brandão, o segundo portista, que está a 58s de Amaro.

A Volta a Portugal, na véspera da Senhora da Graça e tendo no domingo um contrarrelógio em Viseu, tem agora a luta pela camisola amarela reduzida a seis corredores, mas continua a ser impossível apontar um favorito entre eles.