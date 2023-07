Tour: Jay Hindley vence etapa e conquista a amarela, num dia mau de Pogacar

Ciclista australiano venceu a quinta etapa e assume liderança da geral individual. Jonas Vingegaard ganhou tempo a Pogacar.

O ciclista australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe) é o novo camisola amarela da 110.ª Volta a França, depois de ter vencido, vindo da numerosa fuga do dia, a quinta etapa, com Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a subir a segundo da geral.

O vencedor do Giro'2022, que integrou uma fuga de 36 corredores, foi o primeiro a cumprir os 162,7 quilómetros entre Pau e Laruns, em 03:57.07 horas, à frente do italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e do austríaco Felix Gall (AG2R Citroën), respetivamente segundo e terceiro, a 32 segundos.

Quinto na etapa, a 34 segundos, Vingegaard, que atacou na subida ao Col de Marie-Blanque, a última das dificuldades da primeira jornada nos Pirenéus, ganhou mais de um minuto ao rival esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), e subiu a segundo da geral, a 47 segundos de Hindley. Ciccone é terceiro, a 01.03 minutos.

Na quinta-feira, a sexta etapa reserva a primeira chegada em alto da 110.ª Volta a França, com os 144,9 quilómetros com partida em Tarbes a acabarem em Cauterets-Cambasque, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria.