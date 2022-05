Todos os exames realizados aos ciclistas da W52-FC Porto deram negativo

Operação Limpa: análises ao sangue e urina nada acusaram e passaportes biológicos estão corretos

Nenhum dos ciclistas da W52-FC Porto tinha vestígios de doping no sangue ou urina no dia em que a Polícia Judiciária e a Autoridade Antidopagem (Adop) fizeram uma rusga à equipa, sabendo-se agora que o seu historial clínico, registado nos passaportes biológicos, também não produziu qualquer suspeita.

No raide efetuado pelas autoridades na madrugada do dia 24 de abril, além de serem apreendidas várias substâncias ainda em análise, foram feitas recolhas de amostras de sangue e urina de todos os corredores, que foram constituídos arguidos, tal como os diretores-desportivos Nuno Ribeiro e José Rodrigues, estes levados para interrogatório.

As análises foram enviadas pela Adop para o laboratório de Barcelona, tendo os resultados sido todos negativos, e condizentes com os valores dos passaportes biológicos dos corredores, o que significa não existirem vestígios de dopagem no seu historial clínico.

A W52-FC Porto, já com Jorge Henriques e Válter Sousa inscritos como novos diretores-desportivos, está em condições de legais de voltar a competir. A próxima prova será a Volta a Albergaria, no dia 15.