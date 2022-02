Regresso ao formato pré-pandemia: conheça o calendário da época de ciclismo

Redação com Lusa

A primeira temporada de ciclismo pós-pandemia de covid-19 arranca este domingo na região de Aveiro, com a Prova de Abertura, e tem como ponto alto a 83.ª Volta a Portugal, que se disputa entre 4 e 15 de agosto.

Após dois anos conturbados, com um calendário fortemente condicionado pela covid-19, o pelotão nacional encara, finalmente, uma época semelhante à era pré-pandemia, em que o tiro de partida é dado, como habitualmente, na região de Aveiro, com os inscritos na Prova de Abertura a percorrerem 172,1 quilómetros entre Cortegaça e Águeda, no domingo.

As 10 equipas nacionais rumam a Sul na semana seguinte para partilharem estrada com algumas das principais estrelas do ciclismo mundial, na Volta ao Algarve, a principal prova velocipédica disputada em território luso, e que tem como campeão em título o português João Rodrigues (W52-FC Porto).

Após uma edição deslocada para maio, devido à pandemia de covid-19, a única prova do calendário português da categoria UCI ProSeries retoma as suas datas e trará a Portugal, entre 16 e 20 de fevereiro, não só algumas das estrelas maiores da modalidade, mas também alguns dos representantes nacionais no WorldTour, a primeira divisão do ciclismo mundial.

A época, que se estende até outubro, terá 14 provas de um dia - entre as quais quatro clássicas e quatro circuitos e o Festival de Pista, que encerra a temporada, em 05 de outubro, em Tavira -, e nove provas por etapas, com destaque para o Troféu Joaquim Agostinho e a Volta a Portugal.

Entre 30 de junho e 3 de julho, já depois dos Nacionais (24 a 26 de junho), a 45.ª edição daquele troféu serve como principal teste das formações portuguesas para a prova rainha do ciclismo nacional, que, contudo, não coincide com o final do calendário competitivo, uma vez que o Grande Prémio Jornal de Notícias está agendado entre 29 de agosto e 4 de setembro.

O Festival de Pista, que surge no calendário como a última corrida da época, precisamente um mês depois de o JN servir de tira-teimas entre os protagonistas da temporada, funcionará como uma celebração do ciclismo, usada pelos ciclistas para se despedirem dos adeptos e da bicicleta, antes das férias.

Calendário:

13 fev: Prova de Abertura.

16-20 fev: 48.ª Volta ao Algarve.

06 mar: 25.ª Clássica da Primavera.

13 mar: Clássica da Arrábida.

16-20 mar: 39.ª Volta ao Alentejo.

27 mar: Clássica Aldeias do Xisto.

03 abr: Clássica de Viana do Castelo

22-25 abr: Grande Prémio O JOGO.

14 mai: Memorial Bruno Neves.

15 mai: Volta a Albergaria.

23-29 mai: Grande Prémio Douro Internacional.

09-12 jun: 42.º Grande Prémio Abimota.

24-26 jun: Campeonatos Nacionais.

30 jun-03 jul: 45.º GP Internacional de Torres Vedras - Troféu Joaquim Agostinho.

16-17 jul: Clássica Ribeiro da Silva.

24 jul: Grande Prémio Anicolor.

31 jul: Grande Prémio de Mortágua - Pedro Silva.

04-15 ago: 83.ª Volta a Portugal.

20 ago: Circuito de Alcobaça.

21 ago: Circuito da Malveira.

22 ago: Circuito da Moita.

22 ago: Circuito de Nafarros.

29 ago-04 set: 31.º Grande Prémio Jornal de Notícias.

05 out: Festival de Pista