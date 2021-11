Raúl Alarcón pode regressar em breve e para a W52-FC Porto

Adriano Quintanilha conta com uma anulação ou redução da pena do espanhol, que recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto.

"A equipa está fechada, mas no próximo mês pode surgir um ciclista que para já está suspenso, mas dizem-me, com certezas de 90%, que irá ser ilibado", revelou Adriano Quintanilha sobre um eventual 13.º ciclista da W52-FC Porto para a próxima época, não escondendo que falava de Raúl Alarcón, afastado desde 2019.

"Como tenho esta forma de estar na vida, que nunca abandono ninguém, ele no próximo ano poderá fazer parte do plantel, se tudo correr como está previsto", disse ainda o patrão da W52.

Suspenso desde outubro de 2019, e até 20 de outubro de 2023, por irregularidades no passaporte biológico, o espanhol que ganhou duas Voltas a Portugal recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto, que poderá anular ou reduzir a pena nas próximas semanas.