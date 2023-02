Ponto final: FC Porto saiu do ciclismo

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O FC Porto saiu do ciclismo, decisão tomada em meados de janeiro, colocando-se assim um ponto final no contrato que unia o clube à estrutura anteriormente denominada W52-FC Porto.

O contrato com a Associação Calvário Várzea Clube De Ciclismo - o clube na origem da equipa W52-FC Porto - terminou em dezembro.

O fim da parceria entre os dragões e a estrutura liderada por Adriano Teixeira de Sousa, conhecido como Adriano Quintanilha, ficou evidente nos últimos dias, com as páginas da equipa a serem apagadas nas redes sociais e esta a surgir como na Prova de Abertura, que marcou o arranque na época velocipédica no domingo.