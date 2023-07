Pogacar: "Ataquei uma última vez, mas as motos não saíram da frente"

Ciclista esloveno comentou a tirada 14 do Tour e um momento que o prejudicou no duelo com Vingegaard.

Tadej Pogacar previu que a decisão do vencedor da Volta a França em bicicleta será "muito renhida", após este sábado ter cedido um segundo para Jonas Vingegaard na luta pelas bonificações, numa edição transformada num "verdadeiro combate de líderes".

"É duro deixar [para trás] o Jonas, os Jumbo [Visma] fizeram um bom trabalho. No final, tentei, mas o Jonas estava forte e não consegui fazê-lo descolar. Voltei a tentar na parte final da última subida, sem sucesso", recordou o esloveno da UAE Emirates.

O líder da juventude atacou a quatro quilómetros do alto de Joux Plane e deixou o dinamarquês de 26 anos sem resposta, mas o campeão em título seguiu ao seu ritmo e alcançou o seu "vice" na geral, acabando mesmo por conquistar os oito segundos de bonificação atribuídos no ponto quente que coincidia com o topo daquela contagem de categoria especial.

No entanto, Pogacar foi prejudicado pelas motos que seguiam na corrida e que travaram, acidentalmente, a sua arrancada para somar o maior número de segundos no alto. "Ataquei uma última vez, com as últimas forças que me restavam, mas as motos não saíram da frente", lamentou.

O esloveno de 24 anos, que agora está a 10 segundos de Vingegaard, reconheceu que procurava os oito segundos atribuídos no Col de Joux Plane - conquistou apenas cinco -, mas também os 10 concedidos ao vencedor da etapa, que hoje foi o espanhol Carlos Rodríguez (INEOS), novo terceiro da geral, a 04:43 minutos do camisola amarela.

Ao ser segundo em Morzine, no final da 14.ª etapa, somou mais seis, com o dinamarquês da Jumbo-Visma a conquistar outros quatro por ter sido terceiro, também a cinco segundos do jovem espanhol. "Foi um bom dia, mas as bonificações [que pretendia] teriam sido formidáveis, ou ganhar a etapa... mas se fizer um balanço, há coisas positivas. A equipa esteve muito forte", reiterou.

Pogacar assumiu ainda estar convencido de que a decisão deste Tour será "muito renhida": "Depois de tudo o que já corremos, há apenas alguns segundos entre nós e acho que vai continuar assim nos próximos dias".