Oliveirense aposta no ciclismo graças à união com Bike Clube de Portugal

União Desportiva Oliveirense (UDO) anunciou a criação da nova secção de ciclismo do clube.

A União Desportiva Oliveirense (UDO) anunciou a criação da nova secção de ciclismo do clube, absorvendo a equipa Bike Clube de Portugal, vencedora da Volta a Portugal do Futuro, estando ainda indefinida a futura designação.

A decisão foi esta quinta-feira aprovada pelos sócios oliveirenses, com 27 votos a favor e uma abstenção, durante uma Assembleia-Geral, depois de algumas dúvidas iniciais dissipadas pelo presidente oliveirense, Horácio Bastos, e também pelo homólogo do Bike Clube de Portugal, Manuel Correia -- emblema que competiu também na Volta a Portugal sob o nome Liberty Seguros-Carglass

A gestão financeira e desportiva da nova secção fica a cargo do Bike Clube de Portugal, sendo que o único investimento da UDO é a concessão do "nome e da marca", com os orçamentos a ficarem totalmente dependentes dos patrocinadores, com os quais não há ainda acordo para a nova época, segundo explicou Manuel Correia.

"Estamos sujeitos a mudar de nome, pode mudar este ano. Nesta altura, no ano passado, já tínhamos a confirmação de patrocínio, já trabalhei 11 anos com a Liberty Seguros, só que hoje quem decide [os patrocínios] não é quem está em Portugal, é um conjunto de países e, neste momento, ainda não temos uma decisão", explicou, assumindo que poderá haver reajustes ao nome e ao orçamento.

Até 1 de novembro nome e patrocínios têm de estar definidos, visto que esse é o prazo em que terminam as inscrições nas provas do calendário do ciclismo nacional, nas quais é suposto competir com duas equipas, sub-23 e sub-25, projetando o orçamento em 150 mil euros, caso se mantenham os patrocínios, e podendo, pontualmente, participar também em provas de pista.

Para Horácio Bastos, além de um "interesse comum" entre as duas partes, há "todo o interesse" do clube oliveirense emprestar o nome à equipa de ciclismo, visto que "está sediada em Oliveira de Azeméis, tem crescido ano após ano e querem continuar a crescer" no conselho.

"Vamos garantir maior visibilidade para a Oliveirense tendo uma equipa de ciclismo, e também para o Bike Clube de Portugal, usando o nome da UDO. Associar uma marca que já temos e que lhes dará outra visibilidade para arranjar mais patrocinadores, porque têm um orçamento hipotético de 150 mil euros e, se quiserem ciclistas para 300 mil euros, têm de arranjar patrocínios", afirmou.

No segundo ponto da ordem de assuntos da Assembleia-Geral, foi comunicado que as obras no Estádio Carlos Osório vão começar na segunda semana de outubro, iniciando a demolição das bancadas e a construção, em simultâneo, das novas.

Em declarações à agência Lusa, o presidente explicou que "as bancadas vão todas abaixo", o projeto de remodelação "está desenhado" e prevê 3.300 lugares sentados, com a possibilidade de haver uma outra bancada, aumentando a lotação em mais dois mil lugares, mas apenas acontecerá em caso de subida à I Liga de futebol.