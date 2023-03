António Morgado estreia-se entre os profissionais ganhando a Volta a Rhodes

Português de 19 anos foi segundo na última e decisiva etapa da corrida grega, assumindo a liderança graças às bonificações

"É oficial! O Bigodes venceu a Volta a Rhodes!!!", twitou a Hagens Berman Axeon, equipa norte-americana naturalmente feliz pela estreia retumbante da sua nova estrela, António Morgado. Foi a primeira corrida por etapas do caldense de 19 anos entre os profissionais e terminou-a no lugar mais alto do pódio.

Morgado, que era sétimo da geral na ilha grega, esteve sempre na frente da corrida numa última etapa repleta de subidas e nos últimos metros ainda sprintou para tentar bater Andreas Miltiadis, da seleção do Chipre, mas apenas chegou ao segundo lugar.

Foi preciso esperar uns segundos, percebendo-se depois que as bonificações foram suficientes para o português superar o campeão do Chipre, que era décimo da geral e subiu a segundo da geral.

Gonçalo Tavares, colega de Morgado na Hagens Axeon, foi 16.º na última etapa, a 34 segundos dois dois primeiros, subindo ao 21.º lugar da geral, a 46 segundos.

Registe-se que António Morgado, além da classificação geral, também venceu a da juventude.