Amaro Antunes é suspenso por quatro anos e perde Volta a Portugal de 2021

UCI penalizou violações do passaporte biológico ao serviço de LA Alumínios e W52-FC Porto. Mauricio Moreira passa a ser bicampeão da Volta.

Amaro Antunes foi suspenso por quatro anos pela União Ciclista Internacional (UCI) por "uso de métodos proibidos e/ou substâncias proibidas", o que significa ter encontrado pelo menos três violações ao passaporte biológico. O algarvio perde, entre outros resultados, a Volta a Portugal de 2021.

A lista de ciclistas suspensos pela UCI, atualizada esta terça-feira, soma Amaro Antunes aos seus antigos colegas Raúl Alarcón, Edgar Pinto e João Rodrigues, sendo o castigo do algarvio de 32 anos até 5 de dezembro de 2026. Antunes, refira-se, já tinha dado a sua carreira como terminada, sendo proprietário de uma empresa especializada de limpezas e presidente de uma escola de ciclismo.

O ex-ciclista da W52-FC Porto, além dos quatro anos sem poder competir, perde a vitória na edição de 2021 da prova rainha do ciclismo nacional, mas mantém os triunfos nas edições de 2020 e 2017.

O algarvio vê ainda apagados os resultados nas Voltas de 2015 (fora 10.º) e 2016 (6.º), ambas corridas ao serviço da LA Alumínios-Antarte, assim como os da Volta ao Algarve de 2017, na qual venceu a quinta etapa, com final no alto do Malhão, e foi quinto da geral, e na Volta à Comunidade Valenciana desse mesmo ano, que terminou no 20.º posto. Essa foi a sua primeiro época na W52-FC Porto, tendo depois cumprido dois anos na polaca CCC.

A disparidade de tempo entre os resultados anulados estará relacionada com as datas de análises com valores anómalos em relação ao seu passaporte biológico.

Mauricio Moreira, que em 2021 ficou em segundo lugar, perdendo para Antunes devido a uma queda no contrarrelógio final, passa a ser o vencedor dessa edição. Triunfou no ano passado pelo que, desta forma, o corredor da Glassdrive-Q8 passa a deter o estatuto de bicampeão da Volta a Portugal.