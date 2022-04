Adriano Quintanilha e a operação da PJ: "Ainda desconheço a gravidade do que se passou"

Pinhel, 23/04/2022 - Decorreu esta manhã a 1ª etapa do 10º Grande Prémio o Jogo, contra-relógio nas ruas de Pinhel. Daniel Mestre (Miguel Pereira/Global Imagens)

Empresário não estava a acompanhar a prova e foi "apanhado de surpresa" com a revista ao hotel da W52-FC Porto e a desistência do GP O JOGO

A W52-FC Porto desistiu do 10.º Grande Prémio O JOGO/Leilosoc por iniciativa dos próprios ciclistas, solidários com o diretor-desportivo Nuno Ribeiro, que foi detido pela Polícia Judiciária, pois o proprietário da W52 e responsável máximo da formação, Adriano Quintanilha, nem sequer estava ao corrente da operação efetuada pelas autoridades.

"Estou em casa e apenas planeava acompanhar a corrida na etapa de segunda-feira. Fui apanhado de surpresa e desconheço a gravidade do que se passou", confessou a O JOGO.

Adriano Quintanilha garante que na W52-FC Porto "nunca se pediu para ganhar a todo o custo, a exigência é a de correr com honestidade". "Tenho de confiar nas pessoas que estão na equipa e não me passa pela cabeça que exista algo fora do normal", explicou ainda.