Travante Williams empurrou PSP no Sporting-Benfica e foi identificado

Jogador de basquetebol do Sporting terá empurrado agente e foi desqualificado. Benfica, sabe O JOGO, espera que o extremo não participe em mais nenhum encontro da final.

O extremo do Sporting Travante Williams acabou esta sexta-feira identificado pela PSP, depois de ter empurrado um agente da autoridade ao intervalo do dérbi entre Sporting e Benfica, terceiro jogo da final da Liga Betclic.

Nessa sequência, o norte-americano naturalizado português - representa a Seleção desde o ano passado - foi desqualificado, já não participando na segunda parte do encontro, que as águias venceram por 57-101.

O extremo terá, de forma hostil, empurrado o elemento da Polícia de Segurança Pública, situação que lhe derivou a desqualificação. O jogador teria, naturalmente, acesso à zona de balneários, mas estava combinado, entre as equipas, que seria o Benfica o primeiro a entrar no túnel, de modo a evitar picardias, como se tem visto no hóquei em patins por exemplo. O norte-americano naturalizado português furou essa indicação e tentou chegar ao balneário antes, reagindo com desagrado à indicação do agente.

Travante está em dúvida para o quarto encontro, já que, em caso de falta desqualificante, ocorre uma suspensão preventiva de um jogo até ao Conselho de Disciplina avaliar o processo.

O JOGO, junto de fonte oficial do Benfica, pôde saber que o clube tenciona ver aplicada uma sentença semelhante à aplicada a Ivan Almeida. O basquetebolista encarnado foi suspenso preventivamente por 30 dias, por tentativa de agressão a um árbitro. Logo, a expectativa do clube da Luz é que, mesmo que exista um quinto jogo nesta final para apurar o campeão de basquetebol, o Sporting fique sem Travante Williams.