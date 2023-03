Teyvon Myers, do FC Porto, é castigado por agressão e falha clássico com o Sporting

Basquetebolista norte-americano do FC Porto punido pelo Conselho de Disciplina.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Basquetebol castigou o norte-americano do FC Porto Teyvon Myers com dois jogos de suspensão, reduzidos para um, pela agressão a Diogo Gameiro no clássico com o Benfica (99-75), da segunda jornada da segunda fase da Liga Betclic.

Assim, o base fica fora das opções de Fernando Sá para o jogo com o Sporting, domingo, no Dragão (12h00).

Max Landis, também desqualificado na Luz, foi punido com pena de repreensão.

O FC Porto, recorde-se, está no terceiro lugar, com 43 pontos, a um de águias e leões, que lideram.