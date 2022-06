Max Landis com a camisola do FC Porto

Max Landis deixou uma mensagem após o desentendimento com Ivan Almeida, basquetebolista do Benfica.

Max Landis, basquetebolista norte-americano do FC Porto, deixou uma mensagem a pedir desculpas pouco depois de terminado o quarto jogo da final do campeonato, que carimbou o título de campeão para o Benfica.

Landis desentendeu-se com Ivan Almeida, jogador das águias, depois deste mandar calar os adeptos portistas ainda presentes no Dragão Arena, quando já decorriam os festejos do Benfica. "Quero pedir desculpas pelas minhas ações depois do jogo. Isso não evidencia a pessoa que sou, mas nunca permitirei que alguém desrespeite os adeptos e o FC Porto", escreveu nas redes sociais.