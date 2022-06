Jogador do Benfica mandou calar adeptos e gerou-se uma confusão após o clássico

Atitude de Ivan Almeida foi mal digerida por Max Landis, basquetebolista do FC Porto.

O Benfica venceu este sábado o FC Porto no Dragão Arena (63-91) e sagrou-se campeoão nacional, após um encontro marcado também por uma confusão entre jogadores.

Já no arranque dos festejos, Ivan Almeida, jogador das águias, exibiu a bandeira de Cabo Verde e mandou calar os adeptos portistas presentes no recinto, numa atitude que não agradou a Max Landis, jogador do FC Porto, que acabou acalmado por Arnette Hallman.

Neste preciso momento falava Moncho López, treinador do FC Porto, à RTP 2. "Estão a reagir a provocações. As provocações não deviam fazer parte do jogo", disse o espanhol. A festa do Benfica prosseguiu, sem mais incidentes.