Revolução à vista? NBA está a preparar alterações ao formato da competição

Mudanças causariam o encurtamento da época regular e incluem a atribuição de prémios financeiros individuais ao vencedor do título de campeão

A Associação Nacional de Basquetebol (com a sigla inglesa NBA) projeta, por esta altura, alterações ao quadro competitivo da liga mais conceituada da modalidade, que deverão ser implementadas até um prazo máximo de duas temporadas.

O organismo pretende, avança a ESPN, cadeia de televisão do Estados Unidos, distribuir as 30 equipas por vários grupos, dos quais sairão oito formações com o melhor registo pontual para disputarem uma etapa eliminatória a findar antes do Natal.

Este eventual formato, que poderá ser estreado na próxima temporada ou na de 2023/24 (o mais tardar), causaria o encurtamento da época regular na NBA, ou seja, ao invés de 82 jogos disputados, teriam lugar 78, detalhada ainda a ESPN.

A alteração, motivada por maior lucro de receitas televisivas e por maior apoio de patrocínios, de forma a gerar crescimento financeiro da NBA, incluiu também a atribuição de cerca de um milhão de euros a cada jogador da equipa campeã.

Atualmente, as 30 equipas são divididas em duas conferências (Este e Oeste), defrontam-se entre si e apuram-se para os play-offs, antes da discussão do título de vencedor, um total de 16 formações.