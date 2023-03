Max Landis após Benfica-FC Porto: "Está claro que tenho um alvo nas minhas costas"

Max Landis no Benfica-FC Porto

Declarações do jogador portista Max Landis após o Benfica - FC Porto (99-75), da segunda jornada da segunda fase do campeonato nacional de basquetebol

O Benfica venceu o FC Porto, por 99-75, em jogo da segunda jornada da segunda fase do campeonato nacional de basquetebol, e assumiu a liderança isolada, com 44 pontos, mais um do que os dragões.

Um jogo do qual Max Landis foi desqualificado, já no quarto período do jogo que decorreu em Lisboa. Pouco depois da partida, o norte-americano do FC Porto recorreu ao Twitter. Numa primeira instância, mostrou-se irónico por lhe terem sido assinaladas seis faltas em 19 minutos, dizendo estar ansioso pela FIBA Europe Cup, depois foi mais contudente e direto.

"Está claro agora que tenho um alvo nas minhas costas, mas não há problema. Preciso de fazer o meu trabalho e ser melhor por este belo clube", publicou.